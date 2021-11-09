 رئيس قبرص ووزير الخارجية الإماراتي يبحثان الأوضاع في شرق المتوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس قبرص ووزير الخارجية الإماراتي يبحثان الأوضاع في شرق المتوسط

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:16 ص

بحث الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يزور نيقوسيا، علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء الأوضاع في شرق المتوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوة ومتانة العلاقات الإماراتية القبرصية، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.

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