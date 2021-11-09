شوقي غريب : طموحنا تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لوطني على ثقته في الجيل الحالي من اللاعبين وقدرتهم علي تحقيق الطموح والتأهل لباريس 2024 .

وأضاف غريب أنه الهدف واضح بالنسبة للاعبين والجهاز الفني وهو الوصول لابعد نقطه في الاولمبياد وتحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في سبتمبر الماضي إعادة تكليف شوقي غريب بمهام المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد نهاية تجربته السابقة بالوصول لربع النهائي بأولمبياد طوكيو والخروج على يد المنتخب البرازيلي بالخسارة بهدف دون مقابل.

وسيعاون شوقي غريب في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من معتمد جمال مدربًا عامًا، وائل رياض مدربًا، طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.