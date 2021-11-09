ألمانيا: لجنة التطعيم لا تزال تؤيد نظام الأولويات في جرعات كورونا التنشيطية

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تحضر اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا تحديث توصياتها بما في ذلك أيضا ما يتعلق بجرعات كورونا التنشيطية.

وكتبت اللجنة في بيان نشر اليوم الاثنين أن من المنتظر إجراء تعديل على التوصيات "قريبا" في ضوء المعلومات العلمية الجديدة ووضع كورونا الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة توصي حتى الآن بإعطاء هذه الجرعات التنشيطية مبدئيا لشرائح من بينها الأشخاص الذين يعانون ضعفا في المناعة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما ونزلاء وأطقم العمل في المؤسسات الطبية ودور الرعاية.

وقالت اللجنة في البيان إنه سيكون من المنطقي على المدى المتوسط عرض جرعة تنشيطية على كل الشرائح الأخرى وذلك لأسباب مناعية ووبائية، مشيرة إلى أنه يجب التحرك عندئذ بقدر الإمكان بترتيب الأعمار تنازليا.

كانت الأيام الماضية شهدت نقاشا حول الشرائح السكانية التي ينبغي أن تأخذ الجرعات التنشيطية الآن.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت يوم الجمعة الماضي على توفير الجرعات التنشيطية للجميع.

ويشترط مضي ستة شهور على الأقل على أخذ التطعيم الكامل لكورونا قبل الحصول على الجرعة التنشيطية.

وتحدثت اللجنة عما وصفته "التصريحات العامة غير الموحدة عن الشرائح المستهدفة للجرعات التنشيطية التي أدت إلى حالة من عدم اليقين بين الأطباء والسكان".