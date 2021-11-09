أمريكا ورومانيا يتفقان على التعاون في قضايا أمن البحر الأسود

اتفقت الولايات المتحدة ورومانيا على التعاون في قضايا أمن البحر الأسود، وما يتصل بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ونظيره الروماني بوجدان أوريسكو في واشنطن العاصمة.

وأكد الوزيران أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا في تعزيز العلاقات الدفاعية والطاقة والتصدي للتهديدات والتحديات المشتركة، بما في ذلك تبادل الحوار الاستراتيجي القوي المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم.

كما أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وهو ما أكده التزام بوخارست الأخير ببناء مفاعل صغير الحجم "الأول من نوعه" من صنع الولايات المتحدة في رومانيا.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي برومانيا باعتبارها حليفًا قويًا للناتو.