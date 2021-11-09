الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفل، في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، في محافظة الخليل، إنه تم اعتقال الفلسطينيين جبريل ساهر الأطرش، وقسام باسم مسالمة، بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي محافظة جنين شمالا، اعتقل جنود الاحتلال، الفلسطينية صابرين نضال زيود وهي زوجة الأسير محمد زهير زيود كما اعتقلوا ابنها زياد (14 سنة) وعمه الأسير المحرر ماهر زهير زيود.

وفي المحافظة ذاتها اعتقل جنود الاحتلال الشاب حمزة محمد أبو بكر عند حاجز عسكري مقام على الطريق إلى محافظة طولكرم.

وفي محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد باسم محمد حمامرة (21 سنة) بعد مداهمة منزل عائلته.