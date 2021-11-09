البرتغال تنفذ سلسلة مداهمات في تحقيق بتهريب الماس شارك فيه جنود مشتبه بهم تابعون للأمم المتحدة

نفذت السلطات البرتغالية سلسلة من المداهمات في إطار تحقيق بتهريب الماس شارك فيه جنود مشتبه بهم تابعون للأمم المتحدة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، أن لشبونة تشتبه في قيام جنود برتغاليين بتهريب الماس والمخدرات والذهب إلى أوروبا وذلك من جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأوضحت الشرطة البرتغالية أنها نفذت حملة أمنية كبيرة ضد شبكة إجرامية استخدمت الجنود كـ "سعاة شحن" لنقل المواد على متن طائرات عسكرية، مضيفة في بيان أن 10 أشخاص اعتُقلوا بعد مداهمات في نحو 100 موقع في أنحاء البرتغال.

وركز التحقيق، حسبما نقلت القناة الأوروبية، على "شبكة إجرامية لها صلات دولية تجني دخلاً غير مشروع من تهريب الماس وتهريب المخدرات".