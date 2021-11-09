قال النائب طارق شكري عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة، إنه لم تتم إزالة أي أشجار خلال أعمال تطوير حديقة الميريلاند.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أن المواطن سيستفيد من هذه المنطقة التي لن تكون حكرًا على أحد، مشيرًا إلى أعمال التطوير تشمل إنشاء مظلات وتركيب أعمدة إنارة.

وأوضح أن حديقة الميريلاند لها أهمية كبيرة لدى مواطني مصر الجديدة، مؤكّدًا الاهتمام بالمحافظة عليها بأقصى شكل ممكن، لافتًا إلى أنه الحديقة تم تقسيمها بواقع ثلث لشركة مصر الجديدة وثلثين لصالح مستثمر.

وأشار إلى أنّ الثلث الخاص بشركة مصر الجديدة وافتتح منذ ثلاث سنوات يعمل بشكل نظامي، وبه أماكن للتنزه ويعمل بشكل مستقر.

ولفت إلى أنّ الثلثين الأخيرين عليهما نقاش، موضحًا أنه طالب رئيس الحي بالتنسيق فيما بينهما للنزول الأسبوع المقبل لمعاينة هذا الأمر، معتبرًا أن هناك بعض المخالفات، وفق تعبيره.

وأفاد بأنّ هذه المخالفات تشمل تجاوز المساحة المخصصة للبناء على حساب الجزء الأخضر، مؤكّدًا أن المستثمر يخطط لإنشاء دار سينما بالمخالفة للاتفاق والشروط.

وأكّد أن هناك تراخيص تم منحها بمواصفات وارتفاعات معينة لأنشطة معينة، مشددا على الحاجة لإجراء مراجعة في ظل أن الصورة الخارجية تقول غير ذلك، في إشارة إلى وجود مخالفات.