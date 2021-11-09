كشف محامي شيكابالا، كمال شعيب، عن مستجدات قضية لاعب الزمالك بعد قرار إيقافه من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

وقال كمال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "المحكمة الرياضية طالبتنا بمعرفة ما حدث، وهل شيكابالا مُخطئ أم لا، لكن أحمد مجاهد قال بأنه لا يعترف بمركز التسوية، ولا أعرف كيف يقول هذا".

وأضاف: "لا أظن أن شيكابالا لديه مشكلة، ولا أعرف على ماذا سيعتذر شيكابالا، خاصة وأن مجاهد أكد أنه لن يوجه له أي لفظ".

وأكد: "يجب على أحمد مجاهد احترام القانون، ومعرفة ما أصدره مركز التسوية، كيف يطلب الاعتذار؟ هذا إهانة لحكم مركز التسوية".

وشدد: "هاني العتال حصل على حكم تاريخي من محكمة الاستئناف، بتأكيد عضوية هاني العتال في نادي الزمالك، بعد سيل من الاتهامات التي كانت ضده".

واختتم: "أبارك لهاني العتال ولوالده، والحكم نفى أي اتهامات باطلة ومتوافر بها كافة الشروط والامتيازات".