 محامي شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية.. والعتال حصل على حكم تاريخي - بوابة الشروق
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محامي شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية.. والعتال حصل على حكم تاريخي

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 11:52 م

كشف محامي شيكابالا، كمال شعيب، عن مستجدات قضية لاعب الزمالك بعد قرار إيقافه من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

وقال كمال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "المحكمة الرياضية طالبتنا بمعرفة ما حدث، وهل شيكابالا مُخطئ أم لا، لكن أحمد مجاهد قال بأنه لا يعترف بمركز التسوية، ولا أعرف كيف يقول هذا".

وأضاف: "لا أظن أن شيكابالا لديه مشكلة، ولا أعرف على ماذا سيعتذر شيكابالا، خاصة وأن مجاهد أكد أنه لن يوجه له أي لفظ".

وأكد: "يجب على أحمد مجاهد احترام القانون، ومعرفة ما أصدره مركز التسوية، كيف يطلب الاعتذار؟ هذا إهانة لحكم مركز التسوية".

وشدد: "هاني العتال حصل على حكم تاريخي من محكمة الاستئناف، بتأكيد عضوية هاني العتال في نادي الزمالك، بعد سيل من الاتهامات التي كانت ضده".

واختتم: "أبارك لهاني العتال ولوالده، والحكم نفى أي اتهامات باطلة ومتوافر بها كافة الشروط والامتيازات".


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