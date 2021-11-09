إصابة لاعب في المنتخب الألماني يفيروس كورونا

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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن لاعبا في المنتخب الألماني لكرة القدم أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، طبقا لنتائج الفحوص.

كذلك كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن حالة الإصابة في المنتخب الألماني، وقد ألغي المران الصباحي للمنتخب اليوم الثلاثاء، وأدى اللاعبون عملهم بشكل فردي.

ولم يجر الكشف على الفور عن هوية اللاعب الذي تعرض للإصابة بالعدوى.

وتجمع لاعبو المنتخب الألماني في فولفسبورج أمس الاثنين استعدادا لخوض آخر مباراتين للفريق في التصفيات المؤهلة إلأى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يدربه هانسي فليك، منتخب ليختنشتاين بعد غد الخميس ثم يلتقي منتخب أرمينيا يوم الأحد.

وكان المنتخب الألماني قد حسم بالفعل تأهله إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في نوفمبر وديسمبر من العام المقبل.