ارتفاع صادرات البن في إثيوبيا إلى مستوى قياسي في ظل معاناة كبار المنتجين

لم تتسبب الأزمة السياسية المتدهورة في إثيوبيا، أكبر منتج للبن في إفريقيا، في إعاقلة الصادرات، ويتوقع منتجو البن تسجيل صادرات قياسية خلال العام في الوقت الذي يعاني فيه المنافسون الأجانب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الشاي والبن في إثيوبيا قولها إن إثيوبيا صدرت 86 ألف طن من البن خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في تشرين أول/ أكتوبر، لتحقق 9ر327 مليون دولار، بزيادة بلغت 77% عن التوقعات.

وقد صدرت إثيوبيا 250 ألف طن من البن خلال العام المالي المنتهي في 31 تموز/يوليو، لتحقق 910 ملايين دولار، وفقا للأرقام الهيئة المعنية بصادرات البن والشاي. ومن المتوقع أن تصل صادرات البن الإثيوبي إلى 280 ألف طن في العام المالي الحالي، لتحقق 1ر1 مليون دولار.

وقال أدوجنا ديبيلا، المدير العام لهيئة الشاي والبن خلال مقابلة من العاصمة أديس أبابا "لم تتأثر صادراتنا" بالصراع. لا توجد مشكلة في ميناء جيبوتي وطريق أديس أبابا - جيبوتي يعمل بسلام".

يشار إلى أن اثيوبيا تشهد قتالا بين القوات الحكومية ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تتقدم صوب العاصمة أديس أبابا مما دفع الحكومة لاعلان حالة الطوارئ.