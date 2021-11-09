استعدادات إسرائيلية مكثفة لشن هجوم محتمل على منشآت نووية إيرانية

تكثف سلطات الاحتلال الإسرئيلي استعداداتها للقيام بهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، حسبما أعلن الجنرال أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية.



وقال كوخافي إنّ "الجيش الإسرائيلي يكثف خطواته العسكرية للاستعداد للتعامل مع التهديد النووي الإيراني"، مؤكدًا الوافقة على ميزانية يمكن من خلالها التعاطي مع مجموعة مختلفة من التهديدات، في تصريحات أوردتها مواقع عبرية، ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.



تصريحات كوخافي جاءت أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حيث شدد على مواجهة تحديات أمنية على أكثر من جهة، قدرها بـ"ستة جهات مختلفة"، موضحًا أن إسرائيل لا تزال تواصل العمل ضد من وصفهم بـ"أعدائها"، سواء في مهمات سرية أو عمليات أخرى.



وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد نقلت عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي يُخطط مع إقرار الميزانية للاستحواذ على عدد ذخائر دقيقة التوجيه أكثر من أي وقت مضى بحلول عام 2024.



وعدد الذخائر التي سيشتريها الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة سيكون أكبر بكثير من تلك التي يحتفظ بها، بسبب ارتفاع مستوى التهديدات وزيادة أهداف الجيش. وتستخدم الذخائر الدقيقة التوجيه في ضرب أهداف استراتيجية في بيئة مدنية مزدحمة مع وقوع عدد قليل نسبيا من الضحايا المدنيين.



واشترت إسرائيل عشرات الآلاف من الذخائر الدقيقة التوجيه من الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، واستخدمتها في ضرب أهداف دقيقة في قطاع غزة المكتظ بالسكان.