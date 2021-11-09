البنتاجون: مجموعات إيرانية داخل العراق قادرة على شن هجمات مثل التي استهدفت الكاظمي

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هناك مجموعات متعددة تعمل داخل العراق مدعومة من إيران وقادرة على شن هجمات كالتي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي -في تصريح صحفي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن "هناك جماعات كثيرة مدعومة من إيران داخل العراق، ولديها القدرة على تنفيذ هكذا هجمات".

وأضاف: "لا يمكننا إعطاء قائمة بأسماء تلك الجماعات الآن"، وتابع: "مرة أخرى، ندين الهجوم على رئيس الوزراء العراقي. وسنواصل القيام بما نحتاج إلى القيام به للتأكد من حماية قواتنا، وحماية منشآتنا بشكل كاف في العراق".

وأكد أن "قادة البنتاجون يتمتعون بالحق والمسؤولية لحماية أنفسهم وقواتهم. وللمساعدة في الدفاع عن شركائنا العراقيين وفرض تدابير الحماية تتغير مع البيئة، لأنها بيئة أمنية ديناميكية للغاية".