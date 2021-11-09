 المركزي التركي يعدل قواعد احتياطي البنوك لتقليل السيولة المتاحة من الليرة - بوابة الشروق
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المركزي التركي يعدل قواعد احتياطي البنوك لتقليل السيولة المتاحة من الليرة

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:36 م

أعلن البنك المركزي التركي تعديل قواعد الاحتياطي لدى البنوك، في مسعى لخفض السيولة المتاحة من الليرة في النظام المصرفي.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد خفّض البنك اليوم كمية الذهب المسموح للبنوك بالاحتفاظ بها كجزء من متطلبات احتياطياتها من الليرة. ومن شأن تلك الخطوة أن تزيد بشكل فعال كمية العملة المحلية التي يتعين على البنوك الإبقاء عليها لدى البنك المركزي.

كما قام المركزي بزيادة معدل متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس لتعويض أي تأثير على احتياطياته.

وقال البنك إنه من المتوقع أن تزيد حيازاته من العملات المحلية والأجنبية بـ 4ر7 مليار ليرة و8ر3 مليار دولار على التوالي.

وتراجعت الليرة بنسبة 4ر0% إلى 7253ر9 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و55 دقيقة صباحا بتوقيت إسطنبول.

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