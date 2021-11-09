محافظ كفر الشيخ يعبر عن سعادته بعودة ابن كفيف لوالده بعد 21 عاما

عبر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بعودة محمد إبراهيم أحمد حجازي، 28 سنة، لأسرته بعد فقده استمر لمدة 21 عاما، وأثبت تحليل البصمة الوراثية "DNA"، الذي أجري له ولإبراهيم أحمد حجازي، إيجابياته، موجها بسرعة تيسير الإجراءات القانونية، لعودة الابن لأسرته، موجها الشكر للواء أيمن مختار محافظ الدقهلية، على توجيهات لرعاية الأسرة التي تقطن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل.

وصرح أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، بأنه منذ نشر بوست على صفحات التواصل الاجتماعي بقصة محمد إبراهيم وغيابه عن أسرته منذ صغره.

وتابع والده البوست، وتطابقت المعلومات التي ذكرت في البوست بأسرة إبراهيم أحمد حجازي، الذي يقطن الكفر الجديد التابع لمركز ميت سليل بمحافظة الدقهلية، بالتعاون بين السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، بتيسير الإجراءات اللازمة وإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للأبن والأب، لعودة الابن لأسرته.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه سيتم تسليم الابن لأسرته وإجراء الإجراءات القانونية في ذلك الشأن.

وتم عملية التسليم بناء على محضر انضامي بين المحافظين، بحضور السيد مسلم وكيل وزارة التضامن العميد محمد محمد هجرس رئيس مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، والسيد أحمد حجاج نائب رئيس مجلس مدينة ميت سلسيل، ورضا سليمان عبداللطيف مدير المكتب الفني لمكتب وكيل وزارة تضامن الدقهلية، وليلى حسن عبدالعزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالدقهلية.