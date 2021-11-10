الانتهاء من تطوير 5 قري في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمطروح

قال المهندس حسين السنيني منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة لتطوير عدد 5 قرى بمطروح، وهى قرى زاوية العوامة وسيدي شبيب بمركز الضبعة، وأبو مزهود بمركز براني، وبهي الدين بمركز سيوة، وقرية سيدنا هود بمركز الحمام، حيث تم الانتهاء من ١٣٤ منزلًا بالقرى الخمس ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل شبكة خزانات صرف صحي لا هوائي بأربع قرى، حيث تم فى قرية بهى الدين بسيوة رصف طرق داخلية 2.3 كم داخل القرية، ورفع كفاءة مركز شباب القرية ورفع كفاءة المدرسة بها ومقر الوحدة المحلية.

وفي قرية سيدي شبيب تم إنشاء عدد 9 خزانات لتجميع مياه الأمطار بالقرية سعة ١٠٠ متر مكعب، ورصف ٥.٦٠٠ كم من الطرق، مع رفع كفاءة مدخل القرية، ورصف طريق لمسافة كيلومترين، وترميم ورفع كفاءة مركز شباب سيدى شبيب، وعمل سور حول الملعب الخماسي المنجل، ورفع كفاءة الوحدة المحلية، كما تم أيضا رفع كفاءة مركز شباب حسنبك، وتنجيل الملعب ورصف المدخل، ودعم القرية بمحول من خطة وزارة الكهرباء، وإنشاء ١١ فصلا جديدا بمدرسة سيدي شبيب مكون من طابقين، والانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، وفى مجال الخطة الاستثمارية تم تدعيم القرية بمحول قدرة ١٠٠ ك وات وأعمدة إنارة للقرية، و رصف طرق إسفلتية بشوارع القرية بطول ٨٠٠ مترا .

ولفت منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح، إلى أن فى قرية أبو مزهود ببراني تم إنشاء عدد 6 خزانات لتجميع مياه الأمطار، والانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، وتشغيل محطة تحلية مياة، وربط تجمعات القرية بالشبكة الموحدة للكهرباء، ورصف طرق ١،٢٥٠ كم من الطرق، وفى مجال الخطة الاستثمارية تم تدعيم القرية بأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لعدد ١٠ منازل، ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول ٨٠٠ مترا.

وأكد أنه فى قرية زاوية العوامة بالضبعة تم الانتهاء من إنشاء عدد 9 خزانات لتجميع مياه الأمطار بالقرية سعة 100م3، ورصف 2.5 كم طرق وعمل مطبات صناعية، وإنشاء خزان مياه أرضي بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3، ورفع كفاءة مركز شباب القرية وإنشاء ملعب جديد خماسي منجل، وإنشاء مدرسة جديدة "أولاد هيوب" تعليم أساسي" بتمويل من وزارة التربية والتعليم، وإنشاء عدد٣ فصول جديدة إعدادى بمدرسة زاوية العوامة.

ورفع كفاءة الوحدة المحلية وإنشاء دور ثانى بها، ودعم القرية بمحول من خطة وزارة الكهرباء، َوتم الانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، وفى مجال الخطة الاستثمارية تم تدعيم القرية بأعمدة إنارة ومحول ١٠٠ ك وات للقرية، ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول ٦٠٠م، كما تم رصف مدخل القرية من الطريق الدولى حتى مركز الشباب، ورصف مدخل مدرسة أولاد هيوب.