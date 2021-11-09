يعتبر الحليب ومنتجات الألبان من أهم مصادر الكالسيوم، ويعلم الجميع أن الكالسيوم هو لبنة بناء جسم الإنسان، إذ أكد أخصائي التغذية بوجا ماخايجا، أن جسم الإنسان البالغ يحتاج إلى 1000 مجم يوميًا من الكالسيوم، وتحتاج النساء فوق سن الخمسين وكل شخص فوق 70 عامًا إلى 1200 مجم يوميًا، بينما يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عامًا بتناول 1300 مجم.

ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وغالبا ما يجدون صعوبة في إضافة ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي، لذلك نشر موقع "مايو كلينيك" مجموعة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، والتي يمكن أن تكون بديلة عن منتجات الألبان.

- الفاصوليا

تحتوي 100 جرام من الفاصوليا النيئة على 140 مجم من الكالسيوم الذي يعتبر مفيدا لجسم الإنسان، لذلك يقترح غليه قبل تناوله لتقليل ضغط الجهاز الهضمي وجعله سهل الهضم.

- اللوز

وفقًا بوجا، يحتوي 100 جرام من اللوز على 60 مجم من الكالسيوم، ويحتوي أيضا على دهون أحادية غير مشبعة، وهو أمر جيد لنمو الجسم.

- التين

تحتوي 8 حبات من التين على 241 مجم من الكالسيوم، وإذا تم تناولها بشكل منتظم، فإنها تساعد في الحفاظ على صحة العظام، وتعمل ايضا على الوقاية من هشاشة العظام.

- القلقاس

يحتوي 100 جرام من القلقاس على 680 مجم كالسيوم، وتعتبر أفضل طريقة لاستهلاكه هي قليها أو أكلها نيئة، حيث يقلل الطهي المفرط للمكونات من قيمتها الغذائية، لذلك يُقترح تجنب ممارسة الطهي المفرط.

- بذور عباد الشمس

وفقًا لخبير التغذية يحتوي كوب واحد من حبات بذور عباد الشمس على 109 مجم من الكالسيوم وهذه البذور غنية بالمغنيسيوم، مما يساعد على موازنة تأثيرات الكالسيوم.

- بذور السمسم

يُنصح بتناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم يوميًا، حيث تضيف 88 مجم من الكالسيوم الاحتياجات الغذائية اليومية للجسم، وتعتبر بذور السمسم غنية أيضًا بالزنك والنحاس.

- بروكلي

يحتوي كوب واحد من البروكلي على 87 مجم من الكالسيوم، كما أن تناول البروكلي بانتظام مفيد في الوقاية من سرطان المثانة والثدي والقولون والكبد والمعدة.