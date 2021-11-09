 أستاذة علم اجتماع تحذر من الاعتماد الكامل على «العاملات» لتربية الأبناء - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 1:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

أستاذة علم اجتماع تحذر من الاعتماد الكامل على «العاملات» لتربية الأبناء

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 1:14 ص

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المجتمع عبارة عن بناء، وأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وذلك في معرض تعليقها على الجرائم المنتشرة خلال الفترة الأخيرة في الشارع.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الإعلام قوة ناعمة، ويلعب دورًا مهمًا في بناء الوعي المجتمعي إلى جانب المدرسة والأسرة.

وحذرت "خضر" من الاعتماد الكلي على العاملات لتربية وخدمة الأبناء في المنزل، مؤكدة على أهمية المتابعة من قبل الأم، معلقة: "الأم هي الأم".

وأكدت أنّ المجتمع يفتقد برامج الأطفال التي كانت مقتصرة قديمًا على الإذاعة والتليفزيون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك