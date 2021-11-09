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ألمانيا تختبر تطبيقا لمنع التجارة غير الشرعية في القطع الأثرية

قطع اثرية
قطع اثرية
برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:12 م
يختبر المحققون الألمان تطبيقا لوقف التجارة غير الشرعية في القطع الأثرية.

وأعلنت وزيرة الثقافة الألمانية مونيكا جروترز في برلين اليوم الثلاثاء أنه سيتم بشكل فوري اختبار التطبيق في 10 مكاتب تابعة للشرطة والجمارك.

وأوضح جروترز في بيان صحفي إن "تقييم القطع الأثرية يشكل تحديدا كبيرا حتى بالنسبة للخبراء".

ومن خلال استخدام التطبيق، يمكن للمحققين أن يقوموا بتصوير القطع المشتبه بها بهواتفهم المحمولة، ثم مقارنة الصور بقاعدة بيانات.

ثم يتلقي المحققون معلومات عن عمر القطعة الأثرية والدولة التي خرجت منها، بالإضافة إلى تحذير بشأن ما إذا كان قد تم الإبلاغ عن سرقة أي قطعة.

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