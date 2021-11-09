السعودية تعود لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة خلال العام الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن السعودية عادت لسوق السندات الدولية للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وذلك للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن المملكة تعمل على بيع صكوك إسلامية مقومة بالدولار تستحق خلال تسع سنوات ونصف، وسندات تقليدية بأجل 30 عاما، وقد يتم تسعير الإصدار اليوم الثلاثاء.

وسجل الاقتصاد السعودي تعافيا هذا العام مع انحسار جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط. ورفعت وكالة موديز الجمعة الماضية نظرتها للتصنيف الائتماني للبلاد من سلبية إلى مستقرة، وأرجعت هذا إلى تحسن الوضع المالي للحكومة.

وقال زياد داوود، من "بلومبرج إيكونوميكس" في دبي، إن "توقيت الإصدار منطقي للغاية"، موضحا أن "أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات ... وتلقى التصنيف الائتماني للمملكة دعما مؤخرا من وكالة موديز".

ويتولى إدارة البيع كل من بي إن بي باريبا وسيتي جروب وجولدمان ساكس وجي بي مورجان.