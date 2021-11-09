 الأسد يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي في دمشق تطوير التعاون الثنائي - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 8:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

الأسد يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي في دمشق تطوير التعاون الثنائي

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 7:18 م

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، أنّ اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصًا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.

من جانبه، أكّد الأسد "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، ونوَّه بـ"المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

من جانبه، شدّد الشيخ عبد الله على "دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبرًا أنّ ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية، معربًا عن ثقته أنّ سوريا وبقيادة الرئيس الأسد، وجهود شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيرًا إلى أن الإمارات مستعدةٌ دائماً لمساندة الشعب السوري.

وتناول النقاش أيضًا، الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك