اليابان تطلق صاروخا يحمل 9 أقمار صناعية إلى الفضاء

نجحت اليابان في إطلاق صاروخ النقل "إبسيلون" وعلى متنه 9 أقمار صناعية في مدارات حول الأرض، اليوم الثلاثاء، في أحدث محاولة لتعزيز مشاركة المؤسسات التعليمية والشركات في تطوير الفضاء.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن صاروخ إبسيلون-5، ويوصف بأنه بديل صغير ومنخفض التكلفة، انطلق من مركز أوشينورا الفضائي في مقاطعة كاجوشيما الجنوبية الغربية في حوالي الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان).

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إطلاق الصاروخ أكتوبر الماضي، غير أن الوكالة قررت تأجيل عملية الإطلاق 3 مرات لأسباب فنية وأسباب أخرى، وحمل الصاروخ، الذي يبلغ قطره 2.6 متر وطوله 26 مترًا ويزن 96 طنًا، 9 أقمار صناعية، ويبلغ حجم صاروخ إبسيلون نصف حجم الصواريخ التي دأبت اليابان على إطلاقها، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان سلامتها.

يشار إلى أن أحد الأقمار الصناعية الموجودة على متن صاروخ النقل "إبسيلون"، الذي طورته شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة، هو عبارة عن مركبة تجريبية مصممة لجمع الحطام الفضائي.