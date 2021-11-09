قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة دفعت 407 ملايين دولار لتوفير لقاحات كورونا، و800 ألف دولار كرسوم شحن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنَّ مصر استقبلت أكثر من 72 مليون جرعة، مؤكّدًا توفر كميات كبيرة سواء من لقاحات تمت الصنع أو مواد خام تكفي لتصنيع 28 مليون جرعة.



وأوضح أن أكثر من 31 جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها للمواطنين بواقع 20 مليون جرعة أولى وأكثر من 11 مليون جرعة ثانية، لافتًا إلى أن العدد اليومي للتلقيح يصل إلى 500 ألف مواطن .



وأشار إلى أنّ هناك كميات كبيرة من الجرعات متوفرة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنّ كل أنواع اللقاحات حول العالم متوفرة في مصر.



وأفاد مستشار الرئيس، بأنّ خفض الحد الأدنى للحصول على لقاح كورونا إلى خمس سنوات أمر يحتاج دراسة متأنية لا سيّما حول الكمية التي يتم إعطاؤها للطفل، مشدّدًا على أن مصر لن تنفذ هذا الأمر إلا من خلال التأكيد من مأمونية اللقاحات.



وأكّد تاج الدين، إجراء دراسة لإعطاء جرعة ثالثة "تنشيطية" لعدد من الفئات، في الفترات المقبلة.



وكان تاج الدين قدأكّد في وقت سابق، أن الدولة تستهدف الوصول إلى تطعيم 40 مليون بنهاية شهر ديسمبر المقبل خاصة مع تدفق اللقاحات الموجودة بفيروس كورونا، بما يغطى جميع المصريين.