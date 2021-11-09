مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية: يلزم الطبيب بالتوقيع على شرح المضاعفات

رأى النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدّم مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن هناك تأخرًا في إصدار قانون المسؤولية الطبية الموجود في كل أنحاء العالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أنّ قانون مزاولة المهنة لا يتضمن إلزام الطبيب بتوضيح البدائل والمضاعفات للمريض، موضحًا أن المستشفى تلزم المريض (في بعض التدخلات الطبية) بتوقيع إقرار مسؤولية كاملة.

وأشار إلى أن مشروع قانون (المسؤولية الطبية) يلزم الأطباء على توقيع بأنه شرح المضاعفات والإجراء، وأنه وصل لأقصى درجة للتشخيص الممكن ومن ثم يتخذ الإجراء.

وأكد أن القانون يتضمّن إلزام الطبيب بالحصول على رخصة وأن يكون مؤهلا للعمل في مكان مرخص، وإلا يتعرض لقانون آخر وهو قانون الإجراءات الجنائية..

ولفت إلى أن الخطأ الطبي يبقى واردًا، لكنه تابع: "تحديد الأمر على أنه مضاعفة أم خطأ بسيط أم خطأ جسيم ناجم عن إهمال أو عدم رعاية أو عدم تخصص فهنا يكون الحكم للجنة عليا هي من تولى توضيح المخطئ ودرجة خطئه".