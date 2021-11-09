قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن «الأطباء ليسوا مميزين عن باقي المجتمع»، لافتًا إلى أن «من أجرم بينهم يُعاقب بما تقضي به النيابة العامة أو القضاء بناء على درجة الجريمة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «الخطأ المهني مختلف عن ارتكاب الجريمة»، مؤكدًا أن الطبيب يجري العملية بنية إصلاح المريض وتماثله للشفاء.

وأشار إلى أن الطبيب المتخصص الذي يجري العملية داخل مكان مخصص مجهز ويتسم بمواصفات إجراء العملية لا يُسجن حال حدوث خطأ طبي، متابعًا: «لو كان الخطأ مكررًا من الطبيب يدفع غرامة وشركة التأمين المؤمنة عليه تعوض المريض والنقابة توقفه عن العمل وتشطبه بصورة نهائية».

ولفت إلى أن اللجنة العليا المُشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية تقرر إذا ما فعله الطبيب خطأ مهنيًا أو جريمة، نافيًا اعتراض النقابة على القانون: «القانون لصالح المرضى أكثر من الأطباء».

وعقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا أمس الأحد، برئاسة النائب محمد جزر، رئيس اللجنة، لمناقشة ملف تحسين أوضاع وأحوال الأطباء، ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأطباء.

وتناول الاجتماع مناقشة ملف تحسين أحوال الأطباء، وأكدت اللجنة على أهمية تحسين مناخ العمل الذى يعمل فيه الطبيب، وذلك من خلال قوانين تضمن حقوق الطبيب وتوفر غطاء تأمينى، وبالتالي أكدت على أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية.