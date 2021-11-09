وكيل تعليم دمياط يتفقد مدرسة عباس زاهر لمتابعة سير العملية التعليمية

تفقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة عباس زاهر الإبتدائية المشتركة، ومدرسة عباس زاهر، الإعدادية المشتركة التابعتان لإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وتجول خلف، في الفصول، وحجرات الأنشطة والمعامل، وناقش التلاميذ علميا للوقوف على المستوى العلمي، كما وجه وكيل الوزارة، بعض التعليمات بشأن ضرورة تواجد الماسح الحراري مع مسئول الأمن على باب المدرسة، وكذلك تفعيل الإشراف اليومي للمعلمين والمشرفين بالمدرسة من أجل تحقيق النظام داخل المدرسة أثناء دخول وخروج الطلاب وبين الحصص الدراسية خلال اليوم الدراسي، وضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة إجراء المسح الحراري لكل طالب قبل الدخول للمدرسة.

كما أصدر عددا من التكليفات لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وهي تكليف موجهي الصفوف الأولى بمتابعة المدرسة، وعمل برنامج لتحسين مهارات القراءة والكتابة، على أن يوافي بتقرير خلال شهر من تاريخه عن تحسن مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وتكليف التطوير التكنولوجي بمتابعة المدرسة، وتفعيل معمل مناهل المعرفة واستفادة الطلاب منه بصفة مستمرة، وتكليف توجيه التربية الإجتماعية بمتابعة موقف تسليم الكتب المدرسية، والتواصل مع مجلس الأمناء للتنسيق والمشاركة المجتمعية في دفع المصروفات لغير القادرين، والتنبيه على جميع مدارس المحافظة ببدأ الجدول الخاص بالمعامل "علوم، وتطوير تكنولوجي، والحاسب الآلي" من الحصة الأولى.