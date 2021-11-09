فريق بحث نيبالي يعثر على جثث ثلاثة من متسلقي الجبال الفرنسيين

أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم الاثنين، تمكُّن فريق بحث نيبالي من العثور على جثث ثلاثة من متسلقي الجبال الفرنسيين كانوا مفقودين منذ يوم 31 أكتوبر الماضي.

وذكرت الشرطة النيبالية -في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن فريق البحث انتشل جثث الثلاثة فرنسيين من تحت الجليد، وذلك بعد أيام من فقدانهم إثر وقوع انهيار جليدي بمنطقة إيفيرست، وأنه تم نقل الجثث بطائرة إلى العاصمة كاتمندو من أجل تشريحها.

وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على هذه الجثث على عمق قرابة مترين تحت الجليد، وأنها كانت في موقع واحد.

وجاء في البيان أن هؤلاء الثلاثة كانوا ضمن بعثة مكونة من ثمانية أعضاء، وأن آخر اتصال بينهم وبين معسكرهم جرى بهاتف عبر قمر صناعي يوم 26 أكتوبر، ويبدو أنهم حوصروا إثر وقوع انهيار جليدي في المنطقة.

يُذكر أن مجموعة المتسلقين الفرنسيين كانت قد حصلت على تصاريح لتسلق جبلي خانجتيجا وتشولاتسي في نيبال.