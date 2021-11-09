آبي أحمد: إثيوبيا تواجه تجمعا من الأعداء يحاول تدميرها وسلب حريتها

قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده تتعرض لمحاولات «تركيع» متعددة من قوى أجنبية لكنه لم يحددها، مستغربا من «هذا العداء الذي تواجه بلاده في الوقت الراهن».

ونقلًا عن موقع جريدة «العين» الإخبارية، جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، في حفل أقامته إدارة العاصمة أديس أبابا لجمع التبرعات لقوات الجيش.

وأضاف: «نتعرض لمحاولات إخضاع وتركيع وسلب لحريتنا من قبل قوى أجنبية متعددة تدعم أعداءنا على أرض المعارك الجارية وبالحملات الإعلامية الكاذبة والدعاية الدبلوماسية وضرب اقتصادنا».

وتابع: «نعتقد أن الامتحان الذي وضعنا فيه أعدانا القريبين منا والبعدين هو قدر إمكاناتنا.. هؤلاء الأعداء بذلوا جهودا مضنية لتفكيك إثيوبيا وشعوبها لكن الإثيوبيين رفضوا هذه المحاولات لإخضاعهم وسلب حريتهم».

ومضى في حديثه: «نؤكد للجميع أن الإثيوبيين وبوحدتهم قادرون على هزم هذا التجمع من الأعداء في أقرب وقت (دون أن يحدد)».

ونبه رئيس الوزراء الإثيوبي إلى بعض الأساليب التي استخدمها الأعداء، قائلا: «لقد روجوا لانهيار العاصمة أديس أبابا وهروب المسؤولين إلى دول الجوار ومغادرة السفارات والبعثات الأجنبية بهدف خلع حالة من الذعر الكاذبة وسط الشعب والمجتمع لكنهم فشلوا».

وقدم كل من مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، ومنسقة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، إحاطة لمجلس الأمن الدولي الإثنين.