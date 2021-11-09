قالت الفنانة مي كساب، إنها تلقت الكثير من الرسائل حول دورها في حدوتة "عقبال عوضك" ضمن مسلسل "زي القمر".

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "Its Show time" على شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أنّها ممتنة للغاية لهذه الرسائل، موجهة الشكر للجمهور على الكلمات التي أسعدتها ورفعت من معنوياتها.

وتابعت: "الرسالة اللتي بتحسس الفنان إن قدم رسالة أو أثّر في شخص بتكون أحلى رسالة".

وأشارت إلى أن الكثير من الرسائل التي جاءتها تضمنت التأكيد أنّها عبّرت عن مشاعر الكثير من الفتيات، موضحة أن مشهد الطفلة الصغيرة كان مهمًا بالنسبة لها.

وأكّدت "مي" أنّ مشهد الطبيب النفسي أرهقها كثيرًا، وأكملت: "المشهد كام مهم جدًا.. المشهد كان بيعبر عن شادية بكل حاجة جواها".

حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام.

وتظهر مي، في دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجي.