محققون هولنديون وبلجيكيون يضبطون مجموعة تنتمي لعصابة تهريب مخدرات

قالت الشرطة في بيرخ آيك جنوب شرقي هولندا، اليوم الثلاثاء، إن محققين من هولندا وبلجيكا ضبطوا مجموعة تنتمى لعصابة مخدرات دولية، مشيرة إلى اعتقال عشرة أشخاص.

وكانت العملية موجهة بشكل رئيسي ضد إنتاج المخدرات التخليقية والإتجار بها في المنطقة الحدودية مع بلجيكا، وكان المشتبه به الرئيسي رجلا، يبلغ من العمر 32 عاما، وذكرت الشرطة أنه من المتوقع إلقاء القبض على المزيد من أفراد العصابة.

وبدأت عملية الشرطة في الصباح الباكر، وفتش حوالي 250 ضابطا هولنديا وحوالي 25 محققا من بلجيكا 25 عقارا في عدة مواقع من بينها عقارات في أيندهوفن وأوتريخت و بيرخ آيك.

وأوضحت الشرطة أن المداهمة تأتي في إطار تحقيق أوسع ضد عصابة مخدرات، وتمت مداهمة العديد من مختبرات تصنيع المخدرات في هولندا وبلجيكا وألمانيا خلال التحقيق منذ مايو 2020.