اتحاد الشغل في تونس يعلن إضرابا عاما في عقارب غداة وفاة شاب في احتجاجات ضد التدهور البيئي

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أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما في مدينة عقارب بولاية صفاقس عقب احتجاجات عنيفة ضد التدهور البيئي تسببت في وفاة شاب.

وقال الاتحاد في بيان له، إن الإضراب العام سيشمل القطاعين الخاص والعام يوم غد الاربعاء 10 نوفمبر.

ويأتي قرار المنظمة النقابية ردا على التدخل الأمني في المدينة خلال الاحتجاجات التي بدأت ليل الاثنين مع قرار السلطات بإعادة فتح مصب للنفايات في الجهة.

وأوضح الاتحاد أن شابا توفي إثر إصابته بشكل مباشر بعبوة للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة بشكل مكثف لتفريق المحتجين.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول قضائي، إن النيابة العامة في ولاية صفاقس أمرت بالتحقيق في ملابسات الوفاة.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي، إنه جرى إيداع جثة المتوفي لدى الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

وكانت وزارة البيئة، أعلنت أمس الاثنين عن إعادة فتح المصب للحد من أزمة تراكم أطنان من النفايات المنزلية منذ أسابيع في صفاقس والتي باتت تهدد بكارثة بيئية في الولاية.

وصدر حكم قضائي بغلق المصب في عقارب منذ 2019 بعد احتجاجات متكررة من الأهالي بسبب الأضرار البيئية التي لحقت بالمدينة.

وعاد المحتجون إلى الشوارع ليل الاثنين وأغلقوا طرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية وأحرقوا اليوم مقرا للحرس الوطني ودخلوا في مناوشات مع الشرطة.

وصفاقس التي تنتشر بها المصانع وغابات الزيتون، وهي ثاني أكبر مدينة في تونس لها سوابق في الأزمات البيئية المرتبطة بمخلفات المصانع الكيميائية التي أضرت بشواطئ الولاية.