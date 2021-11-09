الاتحاد الألماني يعلن خضوع خمسة لاعبين بالمنتخب للعزل الصحي

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن خمسة لاعبين في المنتخب الألماني خضعوا للعزل بعدما كشفت الفحوص عن إصابة لاعب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الاستعداد لمواجهة ليختنشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأوضح الاتحاد أن اللاعب الذي جاءت نتائج فحوصه إيجابية، كان قد تناول الجرعة الكاملة للقاح المضاد لفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أي أعراض، لكن الاتحاد لم يكشف عن هويته.

وتقرر عزل اللاعبين الأربعة الأخرين باعتبارهم مخالطين مباشرين للاعب، وذلك طبقا لتعليمات السلطات الصحية، رغم أن فحوص "بي.سي.آر" الخاصة بهم جاءت بنتائج سلبية، حسب ما ذكره الاتحاد الألأماني.

وخضع اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب للفحوص عقب التجمع أمس الاثنين في فولفسبورج استعدادا لمباراة ليختنشتاين المقررة بعد غد الخميس ومباراة أرمينيا المقررة يوم الأحد المقبل.

وذكر الاتحاد الألماني أن فحوص جميع اللاعبين الآخرين جاءت بنتائج سلبية وسيواصلون استعداداتهم كما كان مخططا، وذلك رغم إلغاء المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء.

وحسم المنتخب الألماني تأهله بالفعل إلى نهائيات المونديال المقرر في قطر في نوفمبر وديسمبر من العام المقبل.

وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني :"عدد الإصابات بعدوى كورونا ارتفع بشكل حاد من جديد في جميع أنحاء البلاد مؤخرا. لذلك نواصل تطبيق معايير النظافة والقواعد العامة خلال آخر مشاركة دولية هذا العام، كي نعمل بأعلى درجة من المسؤولية في الوضع الحالي المتعلق بالعدوى."

وأضاف :"هذه الأنباء التي جاءت قبيل آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم، كانت مؤلمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني وكذلك للمنتخب بأكمله. لكن الصحة تأتي أولا، بالطبع."

وتابع :"أتمنى للاعب المصاب الشفاء العاجل، وأتمنى ألا يعاني من أعراض."

ولم يجر الكشف بشكل فوري عن احتمالات استدعاء المدير الفني هانسي فليك للاعبين آخرين ضمن قائمة المنتخب.

وكان المنتخب يضم في البداية 27 لاعبا وقد أضاف فليك المدافع جوناثان تاه أمس الاثنين.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لطبيب المنتخب تيم ماير وبيرهوف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.