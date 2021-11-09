مصادر فلسطينية: السلطات الإسرائيلية تجبر مقدسيا على هدم منزله

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت مقدسيا، اليوم الثلاثاء، على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت بهدم منزل آخر، في بلدة المكبر بالقدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن المصادر قولها إن "عائلة المقدسي واصلت اليوم عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة معدات يدوية، بعد أن سلمتها سلطات الاحتلال مخالفة قيمتها 32000 ألف شيقل، بحجة بنائه دون ترخيص".

وأضافت أنها "أُجبِرتْ على الهدم تجنبا لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته سلطات الاحتلال"، مشيرة إلى أن "قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتلال بالهدم الذاتي حتى مساء أمس".

ووفق الوكالة، "أخطرت قوات الاحتلال مقدسيا آخر بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص".

وكان تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، أظهر أن هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع بنسبة 21% خلال 2021.