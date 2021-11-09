تقرير فلسطيني: مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا بمحيطه الشرقي

أفاد تقرير فلسطيني بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان القول إن "مجموعات من المستوطنين، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحمت باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة".

وقال الشهود إن تلك المجموعات "نفذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأقامت صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد".

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا، إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.