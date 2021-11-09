يقول العلماء إن "الصداقة هي اللقاح الأول لتحسين الصحة والمناعة"؛ وذلك تأكيدا علميا لما تمثله الصداقة من أهمية في حياتنا، فهي جزء لا يتجزأ من التجربة الإنسانية بشكل عام، لكن يواجه البعض صعوبة في إيجاد أصدقاء، خاصة من تقدم بهم العمر.

وفيما يلي، نوضح بعض الخطوات التي ستساعدك على الحصول على الأصدقاء في أي عمر بحسب ما ذكر في موقع "هيلث لاين".

1. خصص وقتا لهواياتك

تقول الإخصائية الاجتماعية بايج هارنيش، لموقع "هيلث لاين"، إنه مع مرور السنوات ينسى الفرد هواياته، لكن على الإنسان في أي مرحلة من حياته أن يكتشف هذه الهوايات مرة أخرى ويبدأ في ممارستها، وخلال ذلك سيتعرف على العديد من الأشخاص الذين لديهم نفس الهوايات، ومن الممكن أن يحصل على صداقات جيدة وهو يمارس هوايته المفضلة.

2. لا تخف من القيام بالخطوة الأولى

الصداقة مثلها مثل أي علاقة إنسانية أخرى، تحتاج إلى بذل الجهد والمغامرة، وأن تأخذ زمام المبادرة لكي تقترب ممن تريد أن يصبحوا أصدقائك؛ لذلك لا تشعر بالإحراج من البدء بالحديث مع من تريد أن يصبحوا أصدقائك ولا تخف من الرفض، حتى إذا حدث ذلك، فلا تأخذه على محمل شخصي، بل اشكر نفسك على أنك كنت شجاعا وبدأت حديثا مع الآخرين، وحاول مرة أخرى في خلق صداقات جديدة عندما تشعر بأنك مستعدا لذلك.

3. اشترك في الأنشطة التطوعية

الأنشطة التطوعية تضع مواعيدا ثابتة وفرص لقاء متكررة لمجموعة من الأشخاص يعملون على نفس الهدف وهو مساعدة الآخرين، وهذا يخلق نوعا من الترابط بين هؤلاء الأشخاص، ولذلك فهو الفرصة الأمثل لتكوين صداقات قوية خلال وقت قليل جدا.

4. لا تحكم على الآخرين

أحيانا يميل الإنسان إلى الحكم على الآخرين ظاهريا، وذلك يجعله يبتعد سريعا عن الناس دون أن يعطي لنفسه فرصة لمعرفتهم عن قرب، مما يجعل ذلك صعبا لتحقيق صداقات قوية، ولذلك عليك أن تتحدث مع الناس دون الحكم عليهم، وأن تكون أكثر تسامحا، وأكثر تركيزا على إيجابيات الآخرين لا سلبياتهم، وذلك حتى يكون لديك فرصة أكبر في تكون صداقات حقيقية.

5. اجعل لديك ثقة بنفسك

عندما تقدر نفسك وتقوي الثقة بها، ستعلم جيدا من أنت وماذا تريده من أي علاقة تنخرط بها، وما الذي تستطيع تقديمه للآخرين، وعندما تفعل ذلك، فستجذب إليك الشخصيات الجيدة التي تشبهك، والتخلص من الصداقات المتقلبة التي توافق على وجودها في حياتك، خوفا فقط من الوحدة.

6. المعاملة بالمثل

لا تنس أي علاقة الصداقة هي علاقة تبادلية مثل العلاقات العاطفية، وليست علاقة يمكن أن تصبح من طرف واحد فقط، حيث تعطي صديقك كل ما يحتاجه، دون أن تحصل منه على أي شيء، فهذه ليست صداقة، وستنتهي لا محالة؛ لذلك عليك التركيز على أن صديقك يبادلك نفس الاهتمام والشعور، ويعطيك ما تستحقه، لكي لا تهدر وقتك وطاقتك على أصدقاء غير حقيقيين.