سنغافورة تخفف القيود الحدودية على المزيد من دول جنوب شرق آسيا و3 دول أخرى

أعلنت السلطات السنغافورية أن المسافرين القادمين من دول إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين، من بين أولئك الذين سيتم تسهيل المزيد من الإجراءات الحدودية معهم، اعتبارا من بعد غد الخميس، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت الحكومة السنغافورية أمس الاثنين أنها ستقوم بتخفيف المزيد من القيود الحدودية التي كانت تفرضها على 23 دولة كانت تعتبرها من قبل من أكثر الدول التي تشهد خطورة بسبب إصابات فيروس كورونا، ومن بينها لاوس والهند.

وسيُسمح للمسافرين القادمين من تلك الدول اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 من نوفمبر، تقديم إشعار إقامة في المنزل، أو في أي فندق من اختيارهم، لمدة 10 أيام، وذلك بدلا من الإجراء المتبع معهم حاليا، والذي يتطلب إقامتهم في منشأة مخصصة لذلك.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تضيف سنغافورة ثلاثة من ممرات السفر المحصنة الجديدة، مع ماليزيا والسويد وفنلندا، كما ستزيد الحصة اليومية لعدد المسافرين إلى 6000 مسافر بدلا من 4000، اعتبارا من 29 من نوفمبر.