البنتاجون: قلقون إزاء تطوير الصين لقدراتها العسكرية

أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، عن قلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن القدرات العسكرية التي تواصل الصين تطويرها.

ونقلت قناة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن كيربي قوله إن سلوك الصين الذي تنتهجه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إضافة إلى سياستها الاقتصادية تشكل حالة من القلق لكون بكين تستخدم هذه الأساليب كأداة للضغط في جميع أنحاء العالم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت، في تقرير لها نشر مؤخرا، أن بكين توسع ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، ويمكنها إطلاق صواريخ بالستية مزودة رؤوسا نووية من البر والبحر والجو.