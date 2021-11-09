 البنتاجون: قلقون إزاء تطوير الصين لقدراتها العسكرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

البنتاجون: قلقون إزاء تطوير الصين لقدراتها العسكرية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 10:48 ص

أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، عن قلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن القدرات العسكرية التي تواصل الصين تطويرها.

ونقلت قناة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن كيربي قوله إن سلوك الصين الذي تنتهجه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إضافة إلى سياستها الاقتصادية تشكل حالة من القلق لكون بكين تستخدم هذه الأساليب كأداة للضغط في جميع أنحاء العالم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت، في تقرير لها نشر مؤخرا، أن بكين توسع ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، ويمكنها إطلاق صواريخ بالستية مزودة رؤوسا نووية من البر والبحر والجو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك