القادة العراقيون يؤكدون على ضرورة البحث عن معالجات لأزمة الانتخابات

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دعا القادة العراقيون فجر اليوم الثلاثاء إلى البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل يعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة.

وأكد بيان صدر عن الإطار التنسيقي الشيعي، أنه عقد اجتماعاً حضره الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وأن الاجتماع دعا إلى عقد اجتماع وطني لبحث إمكانية إيجاد حلول لأزمة نتائج الانتخابات البرلمانية "المستعصية".

كما دعا المجتمعون إلى خفض حالة التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي.

وادان الاجتماع جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء وإكمال التحقيق بها ودعم فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء وإدانة جريمة استهداف المتظاهرين واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين.