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كندا تسجل 4795 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بكورونا

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:48 ص

سجلت كندا 4795 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 43 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و743 ألفا و338 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و246 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 59 مليونا و190 ألفا و148 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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