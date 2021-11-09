الرئيس الجزائري: نولي اهتماما بدفع العلاقات الثنائية مع موريتانيا

أكد الرئيس الجزائري على الاهتمام الذي توليه بلاده حكومة وشعبا للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم/ الإثنين/ بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وذلك في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الوزير الموريتاني نقل للرئيس تبون "تحيات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني"

وبحسب البيان، أكد الرئيس الجزائري على الاهتمام الذي توليه بلاده حكومة و شعبا للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا، و العمل الدائم لتطوير و تعميق هذه العلاقات.

كما شدد تبون، خلال اللقاء، على ضرورة "تطوير التعاون القائم" بين البلدين من خلال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية التي اجتمعت اليوم بالجزائر العاصمة.