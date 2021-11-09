 الرئيس الجزائري: نولي اهتماما بدفع العلاقات الثنائية مع موريتانيا - بوابة الشروق
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الرئيس الجزائري: نولي اهتماما بدفع العلاقات الثنائية مع موريتانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 3:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 3:26 ص

أكد الرئيس الجزائري على الاهتمام الذي توليه بلاده حكومة وشعبا للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم/ الإثنين/ بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وذلك في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الوزير الموريتاني نقل للرئيس تبون "تحيات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني"
وبحسب البيان، أكد الرئيس الجزائري على الاهتمام الذي توليه بلاده حكومة و شعبا للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا، و العمل الدائم لتطوير و تعميق هذه العلاقات.
كما شدد تبون، خلال اللقاء، على ضرورة "تطوير التعاون القائم" بين البلدين من خلال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية التي اجتمعت اليوم بالجزائر العاصمة.

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