انطلاق حملة «معا ضد كورونا» في مدارس قنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلاق حملة "معا ضد كورونا" بمدارس التربية والتعليم بمحافظة قنا، بمشاركة فريق الإعلام والتربية السكانية، وفريق الثقافة الصحية بالمديرية والإدارات الصحية.

وأكد تاوضروس أن الحملة تهدف إلى توعية طلاب المدارس عن طرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا، وأهمية التوعية نحو انتشار الفيروس كذلك الطرق السليمة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن الحملة التي تتم بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ومديرية التربية والتعليم تهدف إلى توعية الطلاب في جميع مدارس المحافظة حول فيروس كورونا، وطرق انتشاره وأعراضه وطرق التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأوضح أن الندوات ناقشت طرق التغذية الصحيحة لأطفال المدارس، وضرورة الاهتمام بالصحة العامة، وطرق الوقاية من الأمراض المعدية.