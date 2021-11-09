جنرال إلكتريك تنقسم إلى 3 كيانات وتنهي التكتل للأبد

من المقرر أن تنقسم شركة جنرال إلكتريك الأمريكية العملاقة للصناعة والتكنولوجيا، إلى ثلاثة كيانات منفصلة، ما يؤدي إلى تقسيم المجموعة التي كانت قوية ذات يوم إلى وحدات تركز إحداها على الرعاية الصحية والأخرى على الطاقة والثالثة على الطيران.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء، أن شركة للرعاية الصحية سوف تنشأ في أوائل عام 2023.

وسوف تقوم جنرال إلكتريك بدمج أقسام الطاقة المتجددة ومعدات الطاقة والأعمال الرقمية في وحدة منفصلة يتم فصلها بعد ذلك في عام 2024، وسوف تتكون الشركة الثالثة "جنرال إلكتريك للطيران"، لتكون معنية بتصنيع المحركات.

ويعد هذا القرار الأكثر شمولا وأهمية للرئيس التنفيذي لاري كولب منذ تولى المنصب في عام 2018.

ولن توجد بعد ذلك مجموعة جنرال إلكتريك العملاقة التي أقامها جاك ويلش وأسلافه، والتي تشمل أعمالها قطاعات متنوعة، من تأجير الطائرات إلى محطات الطاقة والخدمات المالية.

وصعدت أسهم جنرال إلكتريك بنسبة تصل إلى 17% قبل بدء تعاملات اليوم في السوق الأمريكية.