السجن لرئيس القضاة السابق في بنجلاديش بتهم الفساد

قال مسؤولون قضائيون في بنجلاديش، إن حكما بالسجن 11 سنة صدر اليوم الثلاثاء بحق رئيس القضاة السابق سوريندا كومار سينها بعد إدانته بتهم غسل أموال واختلاس.

وقال المدعي العام مير أحمد علي سلام، إن محكمة في العاصمة دكا أصدرت الحكم بحق سينها، الذي يعيش في المنفى بكندا، في قضية تتعلق بمعاملة مصرفية تبلغ قيمتها 40 مليون تاكا (470 ألف دولار).

يذكر أن سينها هو أول رئيس قضاة سابق في بنجلاديش يواجه عقوبة السجن بسبب تهم تتعلق بالكسب غير المشروع. كما يواجه دفع غرامة قدرها 5ر4 مليون تاكا، ويؤدي عدم دفع الغرامة إلى السجن لمدة ستة أشهر إضافية.

وقال سلام إن أحكاما صدرت أيضا بحق ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم ستة مسؤولين في بنك خاص، واثنان من مساعدي سينها الشخصيين، بالسجن لمدد متفاوتة بسبب مساعدة رئيس القضاة السابق في غسل الأموال من خلال البنك.

وأضاف أنه تمت تبرئة اثنين من المتهمين في القضية.

وقال محققون إن الأموال انتقلت إلى حساب سينها الشخصي كقروض في عام 2016، عندما كان رئيسا للسلطة القضائية.

وأضاف المحققون أنه تم إرسال مبلغ لشراء منزل في الولايات المتحدة باسم شقيقه.

وينكر سينها هذه التهم، ووصف المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.