حسين الشحات: كهربا علاقته جيدة بموسيماني ولا توجد أزمة بينهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن زميله في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" علاقته جيدة بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ولا توجد أي أزمة بينهم".

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية لقناة ETC: "كهربا من أطيب اللاعبين في مصر ويساعد زملائه ومن أٌقرب اللاعبين لي في الفريق".

وأضاف: "كهربا لا يحب صناعة المشكلات لكن هناك بعض الأشخاص تحت إطلاق الشائعات وتصيد الأخطاء له".

وتابع: "علاقة كهربا جيدة مع موسيماني ولا توجد أي أزمة واستبعاده من القمة كانت وجهة نظر فنية".

وأتم: "أقول لكهربا أنت لاعب كبير وتقدم أداء قوي عندما تأتيك الفرصة، وأنت تجتهد في التدريبات والفرصة ستأتيك مرة آخرى".