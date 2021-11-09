سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج يطالبون بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية

أصدر سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، مساء الثلاثاء، بيانًا مشتركًا قالوا فيه إنهم التقوا مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وحذروا من الإجراءات الأحادية بالبلاد.

وطالب سفراء الدول الثلاث بعودة الدكتور عبدالله حمدوك، لرئاسة الحكومة السودانية وعودة الوثيقة الدستورية، وذلك حسبما أوردت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وطالب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج قائد الجيش السوداني بالإفراج عن جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ.

وأعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في الـ25 من شهر أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.

ويسرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدخلت عددا من المدن السودانية في حالة من الشلل.

وشدد البرهان، في أكثر من مناسبة، على أنه يسعى لـ«انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة».