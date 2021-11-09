تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات اتحادات جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة محمود المتيني، فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2021 / 2022، اعتباراً من التاسعة من صباح يوم الخميس المقبل، بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وأصدر رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب، وتامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب، وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية، ومحمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية، والطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، والطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

وتجرى أعمال سحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح الخميس 18 نوفمبر، وحتى الساعة الثانية ظهرا.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية في الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، ثم تلقي طلبات الطعون في اليوم التالي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ويتم فحص الطعون الثلاثاء الموافق 23 من الجاني، على أن تعلن الكشوف النهائية في تمام الثانية عشر من ظهر الأربعاء الموافق 24 نوفمبر.

ويتم فتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج اعتباراً من الأحد الموافق 28 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، ثم في 30 نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ويليها يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم.

ويختتم الجدول الزمني يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، ورئيس، ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

ويراعى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوفيد- 19، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.