 الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي استهداف أمن السعودية وتهديد الملاحة البحرية - بوابة الشروق
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الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي استهداف أمن السعودية وتهديد الملاحة البحرية

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 9:02 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ".

‏وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الإثنين أن "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".


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