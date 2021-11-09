صحيفة كويتية: قطع أذرع إيران في المنطقة ضرورة خليجية قبل أن تكون عربية

أكدت صحيفة السياسة الكويتية، أن عودة العراق إلى الحضن العربي أسهل بكثير من عودة لبنان، ربما في المرحلة الحالية، وبالتالي فإن الوقوف خلف مصطفى الكاظمي ضرورة خليجية، قبل أن تكون عربية؛ لأن المطلوب حاليا قطع أذرع إيران في المنطقة، وأولها في بلاد ما بين النهرين حيث يحاول الفارسي الإبقاء عليها ممرا إلى بقية الدول العربية.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "العراقيون يحرقون حصان طروادة الإيراني" اليوم الثلاثاء، أن العراق، بقيادة الكاظمي، قد ربح هذا الامتحان الصعب، وأثبت العراقيون أن انتفاضة أكتوبر قبل نحو ثلاث سنوات قادرة على إسقاط القناع الذي حاول الإيرانيون إلباسه لهذا البلد العربي الكبير عنوة، بالتهديد والإرهاب إلا أن ذلك سقط، وربما يكون إلى غير رجعة إذا عمل العرب، وبخاصة دول الخليج، على دعم الكاظمي الذي واجه منفرداً تلك الطغمة التي جعلت العراق مجرد حديقة خلفية لنظام الملالي.

اعتبرت أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رسالة واضحة عما يمكن أن تصل إليه الأمور إذا لم يرضخ العراق للابتزاز الذي تمارسه جماعات إيرانية الولاء والتمويل، والانصياع لرغبتها في نسف الانتخابات النيابية الأخيرة التي أظهرت الحجم الشعبي الحقيقي لتلك القوى، وهزيمتها النكراء بقوة أصوات المكون الذي كانت تعتبره حاضنتها الطبيعية استناداً إلى خطابها المذهبي، وتزويرها تمثيله في العقدين الماضيين.

وأشارت إلى أنه طوال قرن من الزمن لم تشهد بلاد الرافدين تمييزا طائفيا ومذهبيا، كالذي جرى في العقدين الماضيين، حين استطاع نظام الملالي أن يجعل بعض القوى السياسية حصان طروادة مذهبيا للتغلغل في هذه المنطقة الحساسة، ونجح لفترة مستغلا الحرب الأهلية التي أوقد فتيلها تحت عنوان المظلومية الشيعية، وهو العنوان نفسه الذي حاول تسويقه في لبنان وبسط نفوذه عبر جماعة “حزب الله” الإرهابية.