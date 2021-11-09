صحة النواب عن قانون مواجهة الأوبئة: الإجراءات تشمل تعطيل الدراسة ووقف حركة النقل العام

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح جاء الخوف من التعرض لأوبئة أأخرى كما حدث مع جائحة كورونا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّه تم الاستقرار على إيجاد آلية ثابتة ومنظمة دون الحاجة لقرارات استثنائية بشكل مستمر أو تشكيل لجان نوعية.



وأشارت إلى أنّ إيجاد قانون لمواجهة الجوائح هو قانون شامل يضم كل يمكن أن يتوقعه المواطن، إذ يمكن فرض إجراءات استثنائية مثل وقف الدراسة أو تعطيل بعض المصالح وصولًا حتى إلى تعطيل حركة النقل العام.



ولفتت إلى أن هناك إجراءات تتعلق بتأجيل تحصيل الضرائب أو تقسيط مستحقات الكهرباء حال حدوث أزمات اقتصادية تكون لها انعكاسات على المواطنين.



وشدّدت على أنّ يمكن استيراد بعض السلع، أو حظر الدخول من بعض الدول، طبقًا للظروف الاستثنائية التي تحدث.



ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة أشرف حاتم، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة.



وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.