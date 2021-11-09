روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتجنب الازدواجية في معالجة أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دول الاتحاد الأوروبي إلى تفادي ازدواجية المعايير في معالجة أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا مع بولندا وليتوانيا.

وأكد لافروف -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، ضرورة تجنب الكيل بمكيالين في هذا الموقف واستخدام نهج مشترك فيما يتعلق بموقف دول الاتحاد.

وشدد على أن هذه الأزمة نابعة من السياسة التي تنتهجها دول الناتو والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ سنوات.

يذكر أن عدة آلاف من المهاجرين اقتربوا أمس الاثنين من الحدود البولندية من الجانب البيلاروسي حيث اخترق البعض سياجًا من الأسلاك الشائكة وحاولوا العبور إلى بولندا، وقام رجال الشرطة المسلحون وحرس الحدود والقوات في بولندا بإغلاق طريقهم.

وأقام المهاجرون معسكرا بالقرب من الحدود ووفقًا لتقديرات مختلفة، يوجد حوالي 2000 شخص بالقرب من الحدود البولندية في الوقت الحالي. وتتوقع السلطات البولندية مزيدا من المحاولات لعبور الحدود.