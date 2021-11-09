إيهاب جلال: اقنعت عبدالله السعيد بالبقاء في بيراميدز وعدم الانتقال لـ الزمالك

كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن اقناع عبدالله السعيد، قائد الفريق، بالاستمرار مع بيراميدز وعدم الرحيل إلى نادي الزمالك.

وقال إيهاب جلال في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "عندما توليت تدريب بيراميدز كان عبدالله السعيد في أجازة وحضر إلى مصر وتحدثت معه بخصوص عرض الزمالك".

وأضاف: "لم يطلب أبدا أي شيئ إلا التواجد مع فريق ينافس على الألقاب، وأقنعته بأن هذا من صميم عملي لأني كمدير فني أسعى للفوز بالبطولات".

وأكمل إيهاب جلال: "وأكدت عليه أن الوضع العام سيتغير في بيراميدز عن الموسمين الماضيين، والأمور انتهت وأصبح يتدرب بشكل منتظم مع الفريق".

وأتم: "أقنعته بالبقاء في بيراميدز وعدم الرحيل للزمالك، وأعتقد أنهم لم يتحدثوا مع النادي نفسه بل كان تواصلهم مع عبدالله السعيد، وترك الأمور تسير كما يخطط لها الظروف".